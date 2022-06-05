Оккупанты превратили Мариуполь в гетто для украинцев: что происходит в городе

Оккупанты превратили Мариуполь в гетто / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты превратили Мариуполь в гетто, местные жители стоят в очередях за питьевой водой и работают за еду, выдачу гуманитарной помощи урезали.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
"Для получения питьевой воды теперь обязан записаться в очередь. Очередь от двух дней. То есть теперь питьевая вода в лучшем случае раз в два дня. Основная причина – падение уровня воды в природных источниках забора воды. Прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды из-за естественных причин – летней жары", – пишет Андрющенко.
По его словам, гуманитарная помощь от оккупантов уже сокращена:
"Теперь ее выдают исключительно людям пенсионного возраста. Всем остальным исключительно через "работу". Практика еда за работу возобновилась".
Советник мэра Мариуполя рассказал, что молодежь заставляют записываться в "дружины" и помогать мобильным патрулям, в частности, в фильтрационных мероприятиях. За отказ угрожают мобилизацией в армию "ДНР".
"Мариуполь целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев", – подчеркнул он.
Ситуация в Мариуполе
- В Мариуполе оккупанты уничтожают доказательства военных преступлений, не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах.
- Военные РФ расстреляли из танков жилые дома в Мариуполе для пропагандистского видео в российских СМИ.
- Также в городе зафиксированы факты перехода украинских правоохранителей на сторону врага.
- В то же время в Мариупольском районе оккупанты арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников, отказавшихся сотрудничать. В тюрьме в Еленовке находится несколько десятков волонтеров.
- Жителей Херсона будут отправлять в Мариуполь чтобы они там разбирали завалы, а также собирали трупы.