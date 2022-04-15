Оккупанты обстреляли украинских пограничников в Черниговской области

Оккупанты обстреляли госграницу в Черниговской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области российские военные атаковали позиции украинских пограничников. Утром 15 апреля с территории РФ произошли обстрелы в районе Сеньковки.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в Facebook.

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Обстрел производился в 08:25 в 09:00 из минометов. Всего произвели 13 выстрелов.

"С территории РФ зафиксирован минометный обстрел местности, прилегающей к государственной границе Украины в районе населенного пункта Сеньковка", – говорится в сообщении.

Пострадавших пограничников и местного населения нет.

"Данные уточняются. Над местностью постоянно кружится вражеский беспилотник", – добавили пограничники.

Черниговская область готова к новому наступлению РФ

Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что маловероятно, что Россия повторит наступление на Черниговскую область. Но если произойдет, то украинские военные дадут отпор.

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Чаус отметил, что не готов говорить о том, что война в Черниговской области завершилась.

"Точно, нет. И это не зависит от того, будут ли они пытаться заходить к нам по суше. Война продолжается, война в Украине. Черниговщина ее почувствовала. Расслабляться рано. Субъективно и чисто логично, во-первых, учитывая, что они взорвали мосты в области, им это будет тяжело. Во-вторых, наши Вооруженные силы готовы и заняли позиции у государственной границы", – сказал Чаус.

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