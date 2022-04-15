Окупанти обстріляли українських прикордонників у Чернігівській області

Окупанти обстріляли держкордон у Чернігівскій області. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Чернігівській області російські військові атакували позиції українських прикордонників. Зранку 15 квітня з території РФ здіснили обстріл в районі Сеньківки.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі в Facebook.

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Обстріл проводився о 08:25 о 09:00 з мінометів. Всього здійснили 13 пострілів.

"З території РФ зафіксовано мінометний обстріл місцевості прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка", – йдеться в повідомленні.

Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає.

"Дані уточнюються. Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник", – додали прикордонники.

Чернігівська область готова до нового наступу РФ

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що малоймовірно, що Росія повторить наступ на Чернігівську область. Але якщо відбудеться, то українські військові дадуть відсіч.

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Чаус зазначив, що не готовий говорити про те, що війна в Чернігівській області завершилася.

"Точно, ні. І це не залежить від того, чи будуть вони намагатися заходити до нас по суші. Війна продовжується, війна в Україні. Чернігівщина її відчула. Розслаблятися рано. Суб’єктивно і чисто логічно, по-перше, враховуючи, що вони підірвали мости в області, їм це буде зробити важко. По-друге, наші Збройні сили готові і зайняли позиції біля державного кордону", – сказав Чаус.

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