Оккупанты обстреляли Сумскую область системами залпового огня

Враг атаковал Сумскую область/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты вечером 3 мая дважды обстреляли Сумская область. Враг применил реактивные системы залпового огня и минометы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"После 18:00 на окраине одного из сел Шосткинского района пограничники зафиксировали разрывы восьми ракет, выпущенных с территории российской ракетными системами залпового огня", — говорится в сообщении.

Российские ракеты впервые ударили по Закарпатью

В горном районе Закарпатья зафиксировали "прилеты" российских ракет в инфраструктурный объект. Вся информация о повреждениях и возможных жертвах еще уточняется.

"Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", — сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

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