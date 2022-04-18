Оккупанты обстреляли Львов: количество жертв достигло 7 (фото, видео)

На месте работают спасатели / Коллаж "Сегодня"

В результате ракетных ударов, которые оккупанты нанесли по Львову, погибли 7 человек, а еще 11 людей получили ранения. Из-за обстрела были также повреждены окна в домах и транспортные средства.

Об этом сообщает глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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Последствие ракетного удара во Львове. Фото: "Сегодня"

Детали

Около 8:30 по Львову ударили четыре ракеты. Это были крылатые ракеты воздушного базирования, которые российские военные выпустили из Каспийского региона. Три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры. Одна – по шиномонтажу.

Последствие ракетного удара во Львове. Фото: "Сегодня"

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Из-за ракетного удара погибли 7 человек. Также известно о 11 пострадавших. Среди них – один ребенок.

Последствие ракетного удара во Львове. Фото: "Сегодня"

"Трое пострадавших в тяжелом состоянии. У ребенка незначительные повреждения. Данные относительно погибших и пострадавших могут изменяться. Вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства", – говорится в сообщении.

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Последствие ракетного удара во Львове. Фото: "Сегодня"

Последствие ракетного удара во Львове. Фото: "Сегодня"

С начала войны в Украине погибли более 200 детей

Более 567 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 205 детей погибли и более 362 ранены.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Facebook.

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