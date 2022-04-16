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Оккупанты обстреляли Лисичанский нефтезавод, начался пожар — фото

Мария Николаенко
16 апреля, 15:51
Жителей призывают не выходить из укрытий

После обстрелов на нефтезаводе бушует огонь / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Еще утром орки влупили по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м., тушение продолжается и сейчас. Это уже не первый обстрел этого завода. Рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", — написал он.

Российские войска продолжают накрывать жилые кварталы Лисичанска, жителей власти призывают оставаться в укрытиях.

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