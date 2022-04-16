Оккупанты обстреляли Лисичанский нефтезавод, начался пожар — фото

Российские военные обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Еще утром орки влупили по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м., тушение продолжается и сейчас. Это уже не первый обстрел этого завода. Рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", — написал он.