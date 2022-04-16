Оккупанты обстреляли Лисичанский нефтезавод, начался пожар — фото

После обстрелов на нефтезаводе бушует огонь / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Еще утром орки влупили по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м., тушение продолжается и сейчас. Это уже не первый обстрел этого завода. Рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", — написал он.
Российские войска продолжают накрывать жилые кварталы Лисичанска, жителей власти призывают оставаться в укрытиях.
Ситуация в Украине
- Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, один вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты.
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- В Кремле уже поняли, что Россия проиграла войну против Украины, и теперь решают, как преподнести это своим гражданам, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.