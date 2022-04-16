Окупанти обстріляли Лисичанський нафтозавод, почалася пожежа — фото

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Російські військові обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ще зранку орки вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз. Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу", — написав він.
Російські війська продовжують накривати житлові квартали Лисичанська, мешканців влади закликають залишатися в укриттях.
Ситуація в Україні
- Угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено сім повітряних цілей: один літак, один вертоліт, три БПЛА та дві крилаті ракети.
- За 15 квітня ситуація на півдні України характеризувалася нарощуванням російської агресії. Російські снайпери обстрілюють Миколаївську та Херсонську області.
- Наразі українські чиновники вважають, що на війні загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Про це розповів президент Володимир Зеленський.
- У Кремлі вже зрозуміли, що Росія програла війну проти України, і тепер вирішують, як зробити це своїм громадянам, заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.