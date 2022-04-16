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Окупанти обстріляли Лисичанський нафтозавод, почалася пожежа — фото

Марія Николаєнко
16 квітня, 15:51
Жителів закликають не виходити з укриттів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ще зранку орки вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз. Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу", — написав він.

Російські війська продовжують накривати житлові квартали Лисичанська, мешканців влади закликають залишатися в укриттях.

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