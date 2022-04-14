Оккупанты обстреляли Кременную, есть раненые

Оккупанты обстреливают Луганскую область. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты обстреляли город Кременная Луганской области. В результате этого есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, российские солдаты еще раз за последние дни открыли огонь по Кременной. Есть поврежденные дома, которые сейчас обследуют.
Также два человека ранены обломками снарядов. Состояние здоровья женщины и мужчины средней тяжести.
"Решается вопрос относительно их эвакуации в лечебные учреждения других областей", – отметил Гайдай.
В Кременной прилетел снаряд оккупантов. Фото: Сергей Гайдай
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Луганской области 51 раз за день
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Луганской области 51 раз. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале во вторник, 5 апреля.
"4 апреля полицией задокументирован 51 вражеский обстрел. Россияне били из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, применяли авиацию", – написал губернатор.
По его словам, вражескому обстрелу подверглись Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Горное, Золотое и Новодружеск.
"В результате обстрелов также повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения", – добавил Гайдай.
Как отметил глава Луганской ОВА, спасатели и полицейские области работают в усиленном режиме, документируя факты вражеских военных преступлений, обнаруживают мародеров и патрулируют улицы.
"Кроме того, они помогают доставлять гуманитарные грузы наиболее уязвимым слоям населения и в отдаленные бомбоубежища, также вывозят оттуда людей для эвакуации. Кстати, вчера во время эвакуации из Северодонецка и Лисичанска под обстрел в Новодружеске попала эвакуационная колонна – был поврежден один автобус, люди ранения не получили", – рассказал Гайдай.