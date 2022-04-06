Оккупанты обстреляли из артиллерии пункт выдачи помощи в Угледаре — есть жертвы

В результате обстрела есть раненые и погибшие / Фото: Коллаж: Сегодня

В Угледаре российские военные обстреляли место раздачи гуманитарной помощи из реактивной артиллерии. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В настоящее время известно о двух погибших и пяти раненых.

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"Документируем все преступления, совершенные российской федерацией на нашей земле", — написал Кириленко.

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