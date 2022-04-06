Окупанти обстріляли з артилерії пункт видачі допомоги у Вугледарі – є жертви

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У Вугледарі російські військові обстріляли місце роздачі гуманітарної допомоги із реактивної артилерії. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.

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"Документуємо всі злочини, скоєні російською федерацією на нашій землі", — написав Кириленко.

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