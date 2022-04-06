Окупанти обстріляли з артилерії пункт видачі допомоги у Вугледарі – є жертви

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У Вугледарі російські військові обстріляли місце роздачі гуманітарної допомоги із реактивної артилерії. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.
"Документуємо всі злочини, скоєні російською федерацією на нашій землі", — написав Кириленко.
Війна в Україні 6 квітня
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