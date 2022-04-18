Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область запрещенными кассетными боеприпасами

Российские оккупанты используют запретные боеприпасы. / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные обстреляли село Марьянское в Криворожском районе запрещенными кассетными боеприпасами. По этому факту начато досудебное расследование.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, 17 апреля 2022 года вооруженные силы РФ произвели реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" с запрещенными кассетными боевыми зарядами населенного пункта Марьянское.
В результате обстрела погиб местный житель. Повреждения получили домовладения, жилые дома и автомобили жителей поселка.
Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.
Украинцы правоохранители начали расследование
В Офисе генпрокурора подчеркивают, что указанные действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия.
Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Россия обстреляла Днепропетровскую область
Утром 18 апреля российские военные ударили ракетами по Днепропетровской области. Однако 60% ракет сбили украинские ПВО.
Впоследствии стало известно о двух пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели обуздали.
В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушило железнодорожную инфраструктуру.
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