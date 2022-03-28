Оккупанты обстреляли Чернигов и пригород Нежина

Военные РФ продолжают обстреливать населенные пункты Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские войска в очередной раз обстреляли Чернигов, а также пригород Нежина Черниговской области.
Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.
"Мы сегодня работаем, как и вчера. Ситуация у нас почти без изменений. Враг продолжает бить по городу Чернигову, также были обстрелы пригорода Нежина", – говорит Чаус.
Глава ОВА поблагодарил за стойкость Вооруженные Силы Украины и волонтеров, а также мирных жителей.
"Спасибо всем тем, кому сейчас тяжело. Это особенно касается города Чернигова и населенных пунктов возле Чернигова, там, где у нас нет доступа, за выдержку и мужество. Мы победим. Победа за нами", – отметил он.
Ситуация на фронте 28 марта
В районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка продолжаются оборонительные бои. Украинские воины отражают штурм оккупантов у Верхнеторецкого.
- На Волынском и Северском направлениях продолжаются оборонные операции и выполнение других задач. Обстановка контролируемая, существенных изменений не было. Враг пытается прорвать оборону под Киевом с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты.
- На юге украинские защитники сосредоточились на обороне Кривого Рога, Запорожья и Николаева, удерживании участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. В определенных районах идет проведение стабилизационной операции и выполнение задач теробороны.
- На Донецком и Луганском направлениях наши военные за сутки отбили 5 атак врага. ВСУ уничтожили 2 танка, боевую машину пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе.