Оккупанты обстреляли Чернигов и пригород Нежина

Военные РФ продолжают обстреливать населенные пункты Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска в очередной раз обстреляли Чернигов, а также пригород Нежина Черниговской области.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

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"Мы сегодня работаем, как и вчера. Ситуация у нас почти без изменений. Враг продолжает бить по городу Чернигову, также были обстрелы пригорода Нежина", – говорит Чаус.

Глава ОВА поблагодарил за стойкость Вооруженные Силы Украины и волонтеров, а также мирных жителей.

"Спасибо всем тем, кому сейчас тяжело. Это особенно касается города Чернигова и населенных пунктов возле Чернигова, там, где у нас нет доступа, за выдержку и мужество. Мы победим. Победа за нами", – отметил он.

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