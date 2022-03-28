Окупанти обстріляли Чернігів та передмістя Ніжина

Військові РФ продовжують обстрілювати населені пункти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська вкотре обстріляли Чернігів, а також передмістя Ніжина Чернігівської області.

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.

Реклама

"Ми сьогодні працюємо, як і вчора. Ситуація у нас майже без змін. Ворог продовжує бити по місту Чернігову, також були обстріли передмістя Ніжина", – каже Чаус.

Глава ОВА подякував за стійкість Збройним Силам України та волонтерам, а також мирним жителям.

"Дякую всім тим, кому зараз важко. Це особливо стосується міста Чернігова та населених пунктів біля Чернігова, там, де у нас немає доступу, за витримку та мужність. Ми переможемо. Перемога за нами", – зазначив він.

Реклама

Ситуація на фронті 28 березня

У районах населених пунктів Топольське, Кам'янка, Суха Кам'янка продовжуються оборонні бої. Українські воїни відбивають штурм окупантів біля Верхньоторецького.