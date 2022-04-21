Оккупанты обстреливают мирных жителей Мариуполя и снимают это на видео

Оккупанты обстреливают жителей Мариуполя. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты фиксируют на видео то, как обстреливают мирных жителей Мариуполя. Захватчики не скрывают свои преступления.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

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Так, российские военные открыто показывают, как осуществляют обстрелы жилых домов в городе. Они даже гордятся тем, что убивают мирных жителей Мариуполя.

"Это еще одно доказательство для суда в Гааге. Каждый русский оккупант понесет наказание за свои действия", – подчеркнули в горсовете.

Из Мариуполя удалось вывезти людей, эвакуация продолжается – Верещук

По поводу гуманитарного коридора из Мариуполя: 20 апреля из города удалось уехать четырем эвакуационным автобусам. Эвакуация местных жителей продолжается в четверг, 21 апреля. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"По вчерашнему гуманитарному коридору из города удалось уехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье", – написала она.

Верещук заявила, что сегодня, 21 апреля, в Мариуполе продолжается эвакуация женщин, детей и пожилых людей. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 14:00.

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"Ситуация безопасности сложная. Возможны изменения. Прошу следить за официальными сообщениями", – добавила вице-премьер.

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