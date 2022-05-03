Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области

Враг ударил по Одесской области/Фото: коллаж: "Сегодня"

Мэр города Арциз Одесской области Сергей Парпуланский сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту.

Об этом он написал в Facebook.

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"Недобрый вечер от российских тварей — ракетный удар. Сохраняйте спокойствие и придерживайтесь правил поведения при сигнале воздушной тревоги", — написал Парпуланский.

Оккупанты обстреляли Сумскую область системами залпового огня

Российские оккупанты вечером 3 мая дважды обстреляли Сумскую область. Враг применил реактивные системы залпового огня и минометы.

"После 18:00 на окраине одного из сел Шосткинского района пограничники зафиксировали разрывы восьми ракет, выпущенных с территории российской ракетными системами залпового огня", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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