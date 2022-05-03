Окупанти завдали ракетного удару по Одещині

Ворог вдарив по Одеській області/Фото: колаж: "Сьогодні"

Мер міста Арциз Одеської області Сергій Парпуланьский повідомив, що російські окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту.

Про це він написав у Facebook.

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"Не добрий вечір від російських негідників — ракетний удар. Зберігайте спокій і дотримуйтесь правил поведінки під час повітряної тривоги", — написав Парпуланьский.

Окупанти обстріляли Сумську область системами залпового вогню

Російські окупанти увечері 3 травня двічі обстріляли Сумську область. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та міномети.

"Після 18:00 на околиці одного з селищ Шосткинського району прикордонники зафіксували розриви восьми ракет, випущених із російської території ракетними системами залпового вогню", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

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