Оккупанты на Донбассе элегантно избавились от тяжелой техники

ВСУ уничтожают оккупантов на Донбассе/Фото: группировка Объединенных сил, коллаж: "Сегодня"

За сутки украинские защитники отбили на Донбассе 12 атак оккупантов. Им удалось уничтожить большое количество техники врага.

Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил.

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"Отбили сегодня 12 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои", — говорится в сообщении.

Противник применяет по всей линии фронта артиллерию, авиацию, танки и минометы.

С начала суток украинские военные уничтожили:

3 танка;

3 артиллерийские системы, в том числе одну реактивную систему залпового огня (РСЗО);

6 бронемашин;

7 автомобилей, включая один грузовик с боеприпасами.

Также силами противовоздушной обороны были сбиты 9 беспилотников типа "Орлан-10" и одни оперативно-тактический БПЛА ZALA.

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Общие потери оккупантов

Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины. За последние сутки ВСУ уничтожили 200 человек личного состава, один самолет, два вертолета, семь танков и другую технику врага. Подробные данные обнародовал генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 27900 (+200) человек,

танков ‒ 1235 (+7) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) единиц,

артиллерийских систем – 578 (+1) единиц,

РСЗО – 198 (+3) единиц,

средств ПВО – 90 (+1) единиц,

самолетов – 201 (+1) единица,

вертолетов – 167 (+2) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9) единиц,

крылатых ракет – 97 (+0) единиц,

корабли /катера – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8) единиц,

специальной техники — 43 (+1) единицы.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях. Данные о потерях врага уточняются, отметили в Генштабе.

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