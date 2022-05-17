Оккупанты на Донбассе элегантно избавились от тяжелой техники

ВСУ уничтожают оккупантов на Донбассе/Фото: группировка Объединенных сил, коллаж: "Сегодня"
За сутки украинские защитники отбили на Донбассе 12 атак оккупантов. Им удалось уничтожить большое количество техники врага.
Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил.
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"Отбили сегодня 12 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои", — говорится в сообщении.
Противник применяет по всей линии фронта артиллерию, авиацию, танки и минометы.
С начала суток украинские военные уничтожили:
- 3 танка;
- 3 артиллерийские системы, в том числе одну реактивную систему залпового огня (РСЗО);
- 6 бронемашин;
- 7 автомобилей, включая один грузовик с боеприпасами.
Также силами противовоздушной обороны были сбиты 9 беспилотников типа "Орлан-10" и одни оперативно-тактический БПЛА ZALA.
Общие потери оккупантов
Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины. За последние сутки ВСУ уничтожили 200 человек личного состава, один самолет, два вертолета, семь танков и другую технику врага. Подробные данные обнародовал генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 27900 (+200) человек,
- танков ‒ 1235 (+7) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) единиц,
- артиллерийских систем – 578 (+1) единиц,
- РСЗО – 198 (+3) единиц,
- средств ПВО – 90 (+1) единиц,
- самолетов – 201 (+1) единица,
- вертолетов – 167 (+2) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9) единиц,
- крылатых ракет – 97 (+0) единиц,
- корабли /катера – 13 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8) единиц,
- специальной техники — 43 (+1) единицы.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях. Данные о потерях врага уточняются, отметили в Генштабе.