Оккупанты массово отправляют награбленное в Украине по почте в Россию (видео)

Мародеры РФ штурмуют курьерские доставки / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле отделения российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре солдаты РФ из КамАЗов выгружали замотанные тюки с вещами. Об этом сообщает белорусский Telegram-канал Беларускі Гаюн.

Также сообщается, что в Хойниках оккупанты на почте интересовались есть ли возможность отправлять международные посылки.

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"Военные РФ отвечая на вопрос, что будут отправлять сказали – мобильные телефоны, вещи", – говорится в сообщении.

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