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Оккупанты массово отправляют награбленное в Украине по почте в Россию (видео)

2 апреля, 13:05
В Беларуси российские солдаты, воевавшие в Украине, штурмуют курьерские доставки, чтобы отправить домой награбленное

Мародеры РФ штурмуют курьерские доставки / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле отделения российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре солдаты РФ из КамАЗов выгружали замотанные тюки с вещами. Об этом сообщает белорусский Telegram-канал Беларускі Гаюн.

Также сообщается, что в Хойниках оккупанты на почте интересовались есть ли возможность отправлять международные посылки.

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"Военные РФ отвечая на вопрос, что будут отправлять сказали – мобильные телефоны, вещи", – говорится в сообщении.

Оккупанты воруют унитазы и роются в объедках

  • В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.
  • Также российские захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви
  • 27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.
  • 1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.
  • В городе Корюковка Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи, военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.