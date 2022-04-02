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Окупанти масово відправляють награбоване в Україні поштою до Росії (відео)

2 квітня, 13:05
У Білорусі російські солдати, які воювали в Україні, штурмують кур'єрські доставки, щоб відправити додому награбоване

Мародери РФ штурмують кур'єрські доставки / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля відділення російської служби експрес-доставки СДЕК у Мозирі солдати РФ із КамАЗів вивантажували замотані пакунки з речами. Про це повідомляє білоруський Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

Також повідомляється, що в Хойніках окупанти на пошті цікавилися, чи є можливість відправляти міжнародні посилки.

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"Військові РФ відповідаючи на запитання, що будуть відправляти сказали – мобільні телефони, речі", – йдеться в повідомленні.

Окупанти крадуть унітази і риються в недоїдках

  • У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий і магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.
  • Також російські загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку і навіть грабують церкви
  • 27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф із грошима з відділення ПриватБанку.
  • 1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчові продукти.
  • У місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву . У пошуках їжі, військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.