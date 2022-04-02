Окупанти масово відправляють награбоване в Україні поштою до Росії (відео)

Мародери РФ штурмують кур'єрські доставки / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля відділення російської служби експрес-доставки СДЕК у Мозирі солдати РФ із КамАЗів вивантажували замотані пакунки з речами. Про це повідомляє білоруський Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

Також повідомляється, що в Хойніках окупанти на пошті цікавилися, чи є можливість відправляти міжнародні посилки.

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"Військові РФ відповідаючи на запитання, що будуть відправляти сказали – мобільні телефони, речі", – йдеться в повідомленні.

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