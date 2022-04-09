Оккупантов, которые базировались в Рыжем лесу у ЧАЭС, ожидает лучевая болезнь – Энергоатом

В Чернобыльской зоне измерили радиационный фон / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководитель Энергоатома Петр Котин вместе со специалистами Компании посетили один из участков Рыжего леса в зоне отчуждения, где российские военные рыли траншеи и пытались строить фортификационные сооружения.

Об этом сообщает Оперативный ЗСУ в Telegram.

Реклама

На этом месте были зафиксированы аномально высокие показатели радиационного состояния.

Показатель внешнего облучения в 10-15 раз превышает норму.

Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, которое получили оккупанты от поверхности почвы в 160 раз больше нормы.

Другим фактором внутреннего облучения является Альфа загрязнение, которое формируется вследствие разбросанных на этом участке Рыжего леса фрагментов облученного ядерного топлива, графитовой кладки и т.д. Эти фрагменты сейчас расположены на глубине 40-80 см, оккупанты же копали и глубже.

"Всех оккупантов, которые почти 30 дней базировались и копали в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь разных степеней тяжести", – говорится в сообщении.

Зона под оккупацией