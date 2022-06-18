"Очистили небо от нечисти": ВСУ сбили штурмовик оккупантов

Украинские военные сбили российский Су-25 с помощью ПЗРК "Игла" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области украинские военные уничтожили вражеский самолет Су-25 с помощью ПЗРК "Игла".

Об этом сообщает в Facebook 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев.

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"Мы снова на Донетчине. И неустанно снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только с нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше. Су-25 рашистов решил поинтересоваться: "А кто здесь?" Ответ был мгновенный. Шлепнулся громко и ярко, потому что в умелых руках и ПЗРК "Игла" хороший инструмент для уборки всякого хлама с неба. А с руками у нас все хорошо", – говорится в сообщении.

Су-25 – бронированный штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года, участвовали во многих военных конфликтах.

Озвучены общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:

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личного состава – около 33 350 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1465 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 3573 (+10) ед,

артиллерийских систем – 739 (+5) ед,

РСЗО – 233 (+0) ед,

средств ПВО – 98 (+1) ед,

самолетов – 216 (+1) ед,

вертолетов – 180 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),

крылатых ракет – 129 (+0),

кораблей/катеров – 14 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2513 (+17) ед,

специальной техники – 55 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 18 июня: враг нанес массированный ракетный удар по Кременчугу, а также продолжает обстреливать гражданских по всем направлениям фронта. Кроме этого, Россия обустраивает дополнительные пути вблизи границы для большей поставки военной техники.

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Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." о потерях врага за последние сутки: ликвидировано 200 оккупантов, уничтожено 9 танков, самолет, буксир и много бронированной техники и артсистем России.