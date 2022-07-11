Удар РФ по пятиэтажке в Часовом Яру: число погибших еще выросло

Из-под завалов удалось спасти шесть человек. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 11 июля возросло количество жертв в результате обстрела жилого дома в Часовом Яру в Донецкой области. Из-под завалов извлекли тела 18 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС в Facebook.

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"Тело еще одного погибшего изъяли спасатели из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр. По состоянию на 08:40 личным составом Главного управления обнаружены и изъяты из-под завалов 18 погибших, спасены из-под завалов шесть человек, проведена расчистка и разбор около 138 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС привлекли 55 человек, семь единиц техники, два автокрана и два погрузчика от местных органов власти. Удалось спасти шесть человек.

Как известно, в результате ракетных обстрелов города Часов Яр Бахмутского района произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов. Сайт "Сегодня" писал все, что известно об обстреле.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Бахмута в Донецкой области по меньшей мере пять человек ранены, среди которых – ребенок.