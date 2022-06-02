Обстрел Харькова с жертвами и нон-стоп штурм Северодонецка: главные атаки РФ за ночь (фото)

Оккупанты штурмуют украинские города и села. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские войска обстреливают мирное население Украины. Ночью 2 мая оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область и Харьков. Также захватчики продолжают бои в Северодонецке.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война.

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Днепропетровская область

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, враг снова стрелял на границе с Херсонщиной.

Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской громадам. Людей не задело. Сейчас в области все нормально.

Луганская область

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на северодонецком "Азоте" россияне повредили состав с метанолом, а в Лисичанске попали в больницу.

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Вчера с утра оккупанты несколько раз целили по объединению "Азот". Попали в один из административных корпусов и на склад, где хранился метанол. В Лисичанске повредили здание городской больницы.

Повреждены еще 52 дома. То есть еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – гораздо больше, остались без крыши. 50-60 домов область теряет каждый день. В селах и поселках жилье выгорает улицами.

За 1 июня в Горском враг повредил 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, Новодружеске – четыре, Николаевке – два.

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В Северодонецке противник продолжает вести штурмовые действия. При поддержке минометов проводил безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка.

РФ обстреливает Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

Харьков

В результате обстрела Киевского района Харькова ночью 2 июня произошел пожар в школе, горело помещение библиотеки.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины, четырех человек спасли.

РФ обстреляла Харьков

Харьковское направление

Враг обстрелял позиции Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.

Славянское направление

Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

Донецкое направление

На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха, чтобы взять под контроль город, имеет частичный успех, бои продолжаются. Кроме этого, был штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесенного нашими подразделениями огневого поражения отошел.

Южнобугское направление

На Южнобугском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов украинских позиций. Обстреливали из минометов и ствольной артиллерии Шевченково, Трудолюбовку, Луч, Степную Долину и Широкое.

Сумская область

Около полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской громады.

Один дом разрушен полностью – прямое попадание ракеты. Еще несколько домов повреждены, большие разрушения в домохозяйствах.

Предварительно: по меньшей мере три человека ранены. Все – мирные жители Краснополья. Живые, сейчас в больнице. На месте происшествий работают спасатели.

Оккупанты ударили по Сумской области. Фото: Дмитрий Живицкий

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