Обстрел Харькова с жертвами и нон-стоп штурм Северодонецка: главные атаки РФ за ночь (фото)

Оккупанты штурмуют украинские города и села. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские войска обстреливают мирное население Украины. Ночью 2 мая оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область и Харьков. Также захватчики продолжают бои в Северодонецке.
Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война.
Днепропетровская область
Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, враг снова стрелял на границе с Херсонщиной.
Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской громадам. Людей не задело. Сейчас в области все нормально.
Луганская область
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на северодонецком "Азоте" россияне повредили состав с метанолом, а в Лисичанске попали в больницу.
Вчера с утра оккупанты несколько раз целили по объединению "Азот". Попали в один из административных корпусов и на склад, где хранился метанол. В Лисичанске повредили здание городской больницы.
Повреждены еще 52 дома. То есть еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – гораздо больше, остались без крыши. 50-60 домов область теряет каждый день. В селах и поселках жилье выгорает улицами.
За 1 июня в Горском враг повредил 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, Новодружеске – четыре, Николаевке – два.
В Северодонецке противник продолжает вести штурмовые действия. При поддержке минометов проводил безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка.
РФ обстреливает Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Харьков
В результате обстрела Киевского района Харькова ночью 2 июня произошел пожар в школе, горело помещение библиотеки.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины, четырех человек спасли.
РФ обстреляла Харьков
Харьковское направление
Враг обстрелял позиции Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.
Славянское направление
Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.
Донецкое направление
На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
Бахмутское направление
На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха, чтобы взять под контроль город, имеет частичный успех, бои продолжаются. Кроме этого, был штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесенного нашими подразделениями огневого поражения отошел.
Южнобугское направление
На Южнобугском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов украинских позиций. Обстреливали из минометов и ствольной артиллерии Шевченково, Трудолюбовку, Луч, Степную Долину и Широкое.
Сумская область
Около полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской громады.
Один дом разрушен полностью – прямое попадание ракеты. Еще несколько домов повреждены, большие разрушения в домохозяйствах.
Предварительно: по меньшей мере три человека ранены. Все – мирные жители Краснополья. Живые, сейчас в больнице. На месте происшествий работают спасатели.