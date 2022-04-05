Обещали триумфальный марш и златые горы: признания пленных военных РФ (видео)

Пленные рассказали про поставленные перед ними задачи / Коллаж "Сегодня"

Российским оккупантам обещали триумфальный марш, почести и златые горы. Однако вместо этого военные РФ стали мародерствовать, а некоторые сдаются в плен, чтобы выжить.

Об этом сообщает СБУ.

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Один контрактник рассказал, что перед его батальоном ставили задачу за 5 дней добраться из Беларуси в Киев и захватить 3 моста. Однако для того, чтобы выжить, он сдался в плен после 40 дней скитаний.

Его сослуживцы воровали технику, надувные лодки, драгоценности. Своих раненых товарищей бросали.

"Оказывал медпомощь сослуживцу, но за нами никто не подъехал, нас просто забыли. После этого ничего не оставалось, как сдаться. Люди живут своей жизнью здесь и не хотят нашего "освобождения"", – говорит оккупант.

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Оккупанты разбомбили цистерну с азотом в Рубежном

Российские военные обстреляли Рубежное, один из снарядов попал в цистерну с азотной кислотой. Жителей призывают не выходить из укрытий, закрыть все двери и окна, а также приготовить защитные маски.

"Находитесь в укрытиях! Если вы в помещении – закройте двери и окна! Наденьте на лицо защитные маски, пропитанные содовым раствором! Следим за направлением ветра и ждем дождя", - написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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