Невозможно оторваться! Десантники молниеносно уничтожили вражеский танк из "Джавелина" (видео)

Украинцы бьют российских оккупантов из "Джавелинов". / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские десантники 25-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сичеслав десантно-штурмовых войск ВСУ молниеносно уничтожили танк российских оккупантов. Применили защитники Украины противотанковый ракетный комплекс "Джавелин". Видео работы украинских военных разместил Генштаб ВСУ.

На видео видно, как пылает техника оккупантов после точного выстрела десантников по враждебной цели.

Реклама

Украина получила еще 5 тысяч "Джавелинов"

Ранее стало известно, что к 6 мая в Украину будут поставлены еще 5000 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что "Джавелины" предоставят Украине в рамках военной помощи в борьбе с российской агрессией.

Реклама

Потери россиян в войне с Украиной

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:

личного состава 25 650 человек ликвидировано;

танков – 1145;

боевых бронированных машин – 2764;

артиллерийских систем – 513;

РСЗО – 185;

средств ПВО – 87;

самолетов – 199;

вертолетов – 158;

автомобильной техники и автоцистерн – 1970 г.;

кораблей – 12;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;

специальной техники – 41;

крылатых ракет – 94.

Самые большие потери противника за 8 мая наблюдались на Авдеевском направлении.

Читайте также: