Украинцы создают подводный флот РФ на дне Черного моря – Марченко

Марченко пригласил на открытие подводной бригады кораблей оккупантов на дне Черного моря / Коллаж "Сегодня"

Командование России хранит молчание по поводу судьбы своего буксира "Василий Бех", который благополучно был уничтожен военными Украины в ночь на 17 июня. В этой связи в Украине задаются вопросом, не попытается ли Кремль свалить новую провальную операцию на несчастный случай, как это было с крейсером "Москва".

Об этом, в частности, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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"В области все спокойно, обстрелов не было. Сегодня утром нашими военно-морскими силами было поражено судно обеспечения Черноморского флота "Василий Бех", на борту которого был установлен зенитно-ракетный комплекс "Тор". Позднее стало известно, что он затонул. Неужели тупые орки снова будут говорить, что кто-то из экипажа неудачно покурил на борту? На счету наших войск есть вражеский крейcер, несколько катеров, теперь добавилось судно обеспечения. Я уверен, что вскоре наши военные добавят туда еще фрегат, корвет и большой десантный корабль. И сможем сказать, что мы создали Черноморскому флоту России такую себе подводную бригаду кораблей на дне Черного моря. На открытие приглашается все военно-политическое командование оккупантов", – рассказал Марченко.

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