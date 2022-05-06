Несмотря на обстрелы оккупантов: с "Азовстали" удалось эвакуировать еще 50 мирных

С "Азовстали" удалось эвакуировать людей / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сказала, что 6 мая удалось эвакуировать с "Азовстали" 50 женщин, детей и пожилых людей. 7 мая эвакуация продолжится.

Об этом Верещук сообщила в Facebook.

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"Сегодня мы проводили эвакуацию гражданских с Азовстали. На обратном пути должны были забрать людей на Порт Сити. К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять возле Азовстали. Там происходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила крайне медленно, однако сегодня нам удалось вытащить из Азовстали 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра утром мы продолжим эвакуационную операцию" , – написала Верещук.

Она добавила: если все будет по плану, в 17:00 на Порт Сити будут автобусы, которые отвезут людей в Безымянный. Там люди из Порт Сити присоединятся к колонне с "Азовстали", которая на следующий день отправится в Запорожье.

"Искренне прошу прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуационных автобусов. Завтра у нас все должно получиться. Собираемся в 17:00 возле Порт Сити" , – написала Верещук.

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РФ попытается захватить "Азовсталь" до 9 мая

Враг сейчас пытается добить защитников "Азовстали". Россияне будут пытаться захватить предприятие до 9 мая. Об этом сообщил Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

"Я думаю, что они пытаются это сделать до 9 мая, чтобы принести Владимиру Путину президенту РФ "подарок на блюдечке", но будем надеяться, что это не получится", – говорит он.

По его словам, защитники "Азовстали" ведут очень не равный бой с преобладающими силами противника, который использует и дальнюю авиацию, и армейскую авиацию, и фронтовую авиацию, и танки, и наземную артиллерию, и огонь с кораблей.

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Он добавил, что власти прилагают огромные усилия, чтобы помочь воинам "Азовстали" политико-дипломатическим путем: он единственно возможный.

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