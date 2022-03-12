Несколько военных сбежали. Под Чугуевом ВСУ уничтожили колонну оккупантов

Несколько врагов, бросив технику, бежали к лесной местности. Коллаж "Сегодня"
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в Чугуевском районе Харьковской области уничтожили колонну военной техники оккупанта.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Он отмечает, что, по информации Штаба обороны, среди уничтоженной техники оккупанта – танки, боевые машины и топливозаправщики. Также ВСУ ликвидировали живую силу противника.
"Несколько врагов, бросив технику, бежали к лесной местности. Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона просят местных жителей быть бдительными и по возможности информировать о местонахождении врага", – отмечает Синєгубов.
Ситуация в Харькове
Украинские военные уже 16-е сутки отбивают атаки оккупантов РФ в Харькове. Люди живут в подвалах. Тысячи местных жителей пострадали за последние две недели.
Обстановка
- Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 11 марта заявил, что украинцы дают бой оккупантам уже 16-й день – в четыре раза дольше, чем враг планировал на свое вторжение.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило список военнослужащих 727 отдельного батальона морской пехоты (военная часть 20264) из г. Астрахань Российской Федерации, которые совершали военные преступления против мирного населения Украины.
- Одесса готовится к возможному окружению российскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, который готовит Одессу к возможному негативному сценарию.