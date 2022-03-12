Несколько военных сбежали. Под Чугуевом ВСУ уничтожили колонну оккупантов

Несколько врагов, бросив технику, бежали к лесной местности. Коллаж "Сегодня"

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в Чугуевском районе Харьковской области уничтожили колонну военной техники оккупанта.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Он отмечает, что, по информации Штаба обороны, среди уничтоженной техники оккупанта – танки, боевые машины и топливозаправщики. Также ВСУ ликвидировали живую силу противника.

"Несколько врагов, бросив технику, бежали к лесной местности. Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона просят местных жителей быть бдительными и по возможности информировать о местонахождении врага", – отмечает Синєгубов.

Ситуация в Харькове

Украинские военные уже 16-е сутки отбивают атаки оккупантов РФ в Харькове. Люди живут в подвалах. Тысячи местных жителей пострадали за последние две недели.

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Обстановка