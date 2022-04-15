Не Запад. Арестович рассказал, кто остановит Путина в случае ядерной войны

Алексей Арестович рассказал, кто сможет остановить Владимира Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в случае ядерного удара России по странам НАТО Запад в первую очередь обратится к Китаю. Пекин сможет найти аргументы для президента РФ Владимира Путина и не допустит ядерной войны.

Об этом Арестович сказал в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

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Он отметил, что весь мир понимает, что имеют дело с "сумасшедшим маньяком, который не останавливается ни перед чем". Если Путин все-таки отдаст приказ ударить по какой-либо европейской стране, то НАТО будет искать помощь в Китае.

"Первое, к кому они пойдут (Запад в случае ядерного удара от Росии. – Ред.) – к китайцам. Китайцы начнут жать очень серьезные "кнопки". Китайцы! Не Запад. И Путин станет перед простым выбором: ядерный удар по Китаю наносить или нет, на давление. Китайцы сумеют подобрать рычаги. Я думаю, что офицеры охраны Путина станут миллиардерами и ситуация будет решена в короткие сроки", – сказал Арестович.

По его словам, в Кремле в своем соревновании с НАТО все время забывают, что есть Китай.

"Первое, что сделает НАТО, они пойдут к тому человеку, который возглавляет Китай и скажет, что эта война Китаю не нужна. Если эта война Китаю не нужна, то нужна ли Китаю ядерная война? А Китай найдет аргументы для Путина", – добавил Арестович.

В Кремле открестились от своих же угроз ядерными ударами

У Путина уже не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, несмотря на озвученные ранее угрозы. Ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу PBS.

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"При любом развитии событий (в Украине. – Ред.) причин применять там ядерное оружие нет. (...) Никто не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия, и даже саму идею о его применении", – сказал Песков.

Пресс-секретарь прокомментировал угрозы Путина применить ядерное оружие, если в войну РФ против Украины вмешается третья страна: "Я так не думаю. Он (Путин) предупредил, о том, что не надо вмешиваться. Если же такое произойдет, то у нас есть средства и возможности для того, чтобы это предотвратить и наказать тех, кто попытается".

Песков, говоря о ядерной доктрине РФ, напомнил, что Россия "может и будет применять ядерное оружие, только если нужно ликвидировать угрозу самому существованию России".

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