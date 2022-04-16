НАТО ничего не угрожает: Путин много потерял в Украине – генерал США

Всю свою "мощь" армия Путина растеряла в Украине / Коллаж "Сегодня"
Американские военные эксперты считают, что Владимир Путин стратегически уже проиграл войну в Украине. В частности, об этом заявил генерал в отставке и военный аналитик Барри МакКэффри.
Об этом бывший военный рассказал в эфире американского телеканала NBC News.
Мнение
"Русские потеряли уже 35 тысяч убитыми и ранеными. Так что теперь они попытаются разбить украинские войска не в городах с плотной застройкой, а на открытой местности Донбасса. А потом попытаться захватить Одессу. США и 50 союзников сейчас помогают украинским войскам оружием для войны на открытой местности", – сказал генерал.
По мнению Барри МакКэффри, после боев в Украине Россия уже не может серьезно угрожать странам НАТО.
"Это невозможно. Россия отправила 60% своего личного состава воевать в Украину. У них дела так себе. Они проигрывают театры боевых действий, у них ужасный уровень штабного управления, тактический уровень 65 батальонов низок, неэффективен и страдает от отсутствия дисциплины. Путин стратегически эту войну уже проиграл. НАТО сплоченнее чем прежде, идет перевооружение, Финляндия и Швеция готовы присоединиться", – отметил военный эксперт.
Обстановка
- Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что Киев и другие города Украины будут оставаться под прицелом российских ракет до последнего дня войны.
- В начале апреля Жданов также сообщил, что Россия не может вести длительную войну, поскольку изначально не рассчитывала на это. Также не ожидали в Москве, что будут быстро введены санкции, которые ударят по российской экономике.
- В свою очередь в Вашингтоне не видят предпосылок для быстрого окончания войны в Украине. Там считают, что военные действия могут затянуться до конца 2022 года.