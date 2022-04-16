НАТО нічого не загрожує: Путін багато втратив в Україні – генерал США

Всю свою "потужність" армія Путіна розгубила в Україні / Колаж "Сьогодні"

Американські військові експерти вважають, що Володимир Путін стратегічно програв війну в Україні. Зокрема, про це заявив генерал у відставці та військовий аналітик Баррі МакКеффрі.

Про це колишній військовий розповів в ефірі американського телеканалу NBC News .

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Думка

"Росіяни втратили вже 35 тисяч убитими та пораненими. Тож тепер вони спробують розбити українські війська не в містах із щільною забудовою, а на відкритій місцевості Донбасу. А потім спробувати захопити Одесу. США та 50 союзників зараз допомагають українським військам зброєю для війни на відкритій місцевості" , – сказав генерал.

На думку Баррі МакКеффрі, після боїв в Україні Росія вже не може серйозно загрожувати країнам НАТО.

"Це неможливо. Росія надіслала 60% свого особового складу воювати в Україну. У них справи так собі. Вони програють театри бойових дій, мають жахливий рівень штабного управління, тактичний рівень 65 батальйонів низький, неефективний і страждає від відсутності дисципліни. Путін стратегічно цю війну програв. НАТО згуртованіша ніж раніше, йде переозброєння, Фінляндія та Швеція готові приєднатися", – зазначив військовий експерт.

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