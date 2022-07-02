Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Война Вторжение в Украину

"Народ бунтует, почти все написали отказ": оккупант рассказал матери о настроениях военных РФ

Ксения Тесленко
2 июля, 00:57
Российские военные все чаще массово отказываются выполнять приказы своего руководства

Разговор оккупанта и его матери удалось перехватить украинским спецслужбам. Коллаж "Сегодня"

Главное управление разведки перехватило разговор, в котором оккупант рассказывает матери, что в его подразделение многие военные хотят уволиться из армии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Реклама

Подробности

Сын рассказывает матери о том, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. Также рапорты написали другие военнослужащие его подразделения и отдали старшему офицеру.

"Там одному полкану (полковнику, – ред.). Стопка у него здоровая набралась. Только могу сказать – это точно. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там будет видно", – говорит он.

В ответ мать рассказывает о новостях, которые прочла в одном из телеграм-каналов о том, что 800 военных РФ отказались участвовать в боевых действиях в связи с низкой морально-психологической обстановкой. Также мать рассказывает, что оставляла обращение на сайте министерства обороны. Впрочем, если ответ не придет, обратится в военную прокуратуру. Говорит, что собирается искать юриста.

Реклама

Но оккупант просит свою мать не нанимать юриста, потому что "сейчас все решим. Народ уже все — бунтует. Отказывается выполнять приказы".

Российские военные отказываются воевать

  • Моряки каспийской флотилии России отказываются выполнять боевые задачи. Причина – аварийное состояние кораблей. Оккупанты тайно написали коллективные письма Владимиру Путину и Сергею Шойгу.
  • В одном из перехватов российский военный пожаловался, что командование считает его расходным материалом.
  • Командиры разных уровней 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение. Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4 военной базы 58 общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины.
  • Подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.
  • Чуть раньше родители российских преступников в форме были посмелее и внушали своим детям, что те должны рассматривать войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их заниматься мародерством по полной.
  • Еще один перехват телефонного разговора свидетельствует о том, что российские оккупанты, воюющие в Украине, озлоблены на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.