"Народ бунтует, почти все написали отказ": оккупант рассказал матери о настроениях военных РФ

Разговор оккупанта и его матери удалось перехватить украинским спецслужбам. Коллаж "Сегодня"
Главное управление разведки перехватило разговор, в котором оккупант рассказывает матери, что в его подразделение многие военные хотят уволиться из армии.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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Сын рассказывает матери о том, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. Также рапорты написали другие военнослужащие его подразделения и отдали старшему офицеру.
"Там одному полкану (полковнику, – ред.). Стопка у него здоровая набралась. Только могу сказать – это точно. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там будет видно", – говорит он.
В ответ мать рассказывает о новостях, которые прочла в одном из телеграм-каналов о том, что 800 военных РФ отказались участвовать в боевых действиях в связи с низкой морально-психологической обстановкой. Также мать рассказывает, что оставляла обращение на сайте министерства обороны. Впрочем, если ответ не придет, обратится в военную прокуратуру. Говорит, что собирается искать юриста.
Но оккупант просит свою мать не нанимать юриста, потому что "сейчас все решим. Народ уже все — бунтует. Отказывается выполнять приказы".
Российские военные отказываются воевать
- Моряки каспийской флотилии России отказываются выполнять боевые задачи. Причина – аварийное состояние кораблей. Оккупанты тайно написали коллективные письма Владимиру Путину и Сергею Шойгу.
- В одном из перехватов российский военный пожаловался, что командование считает его расходным материалом.
- Командиры разных уровней 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение. Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4 военной базы 58 общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины.
- Подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.
- Чуть раньше родители российских преступников в форме были посмелее и внушали своим детям, что те должны рассматривать войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их заниматься мародерством по полной.
- Еще один перехват телефонного разговора свидетельствует о том, что российские оккупанты, воюющие в Украине, озлоблены на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.