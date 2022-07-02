"Народ бунтует, почти все написали отказ": оккупант рассказал матери о настроениях военных РФ

Разговор оккупанта и его матери удалось перехватить украинским спецслужбам. Коллаж "Сегодня"

Главное управление разведки перехватило разговор, в котором оккупант рассказывает матери, что в его подразделение многие военные хотят уволиться из армии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Реклама

Подробности

Сын рассказывает матери о том, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. Также рапорты написали другие военнослужащие его подразделения и отдали старшему офицеру.

"Там одному полкану (полковнику, – ред.). Стопка у него здоровая набралась. Только могу сказать – это точно. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там будет видно", – говорит он.

В ответ мать рассказывает о новостях, которые прочла в одном из телеграм-каналов о том, что 800 военных РФ отказались участвовать в боевых действиях в связи с низкой морально-психологической обстановкой. Также мать рассказывает, что оставляла обращение на сайте министерства обороны. Впрочем, если ответ не придет, обратится в военную прокуратуру. Говорит, что собирается искать юриста.

Реклама

Но оккупант просит свою мать не нанимать юриста, потому что "сейчас все решим. Народ уже все — бунтует. Отказывается выполнять приказы".

Российские военные отказываются воевать