"Начальство нас кинуло, чудом съе*ались": СБУ перехватила разговор оккупанта

Военные РФ озлоблены на своих командиров / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты, воюющие в Украине, озлоблены на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.

Об этом свидетельствует новый перехват телефонного разговора, которые опубликовала СБУ.

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Военный РФ рассказал брату о страшных боях, попадании в кольцо, и о том, как начальство их бросило на трое суток в лесу без еды. Он пожаловался, что командиры дают приказы стрелять по мирным людям и угрожают статьей за дезертирство тем, кто покинет пост.

- Приехал наш "полкан" (полковник. – Ред.), который у нас раньше был. Мы его спрашиваем – что делать, у нас нет оружия, здесь БТРы катаются. А он говорит – е*ашьте всех гражданских. Кто не пойдет – всех е*ашьте. А потом кричал – кто пост покинет, будет дезертирами. - Посылайте их нах*й! - Нас выставили на посты, только вчера мы чудом оттуда съе*ались. Между нами такая пальба была со всех сторон! Мы три дня без них*я сидели. Наше командование, они получили провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше съе*алось, нах*й, всех кинуло и съе*алось. И мы не знаем даже, где они. - Вот шакалы е*аные, постреляйте их нах*й. - Не дали людям путь к отступлению, ничего не сказали, даже провизию вынесли. - Вот мрази конченые! Застрелите его нах*й, первого просто! - Я приеду, так в военную прокуратуру целый том накатаю.

Зверства военных РФ шокируют даже сторонников "русского мира"

Служба безопасности Украины ранее обнародовала перехваченный разговор жительницы Запорожской области со своим племянником – боевиком "ДНР". Женщина рассказала, как военные РФ терроризируют жителей оккупированных территорий.

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"Мы им пирожки, мы им колбасы... А они залезают в дома, насилуют детей и стреляют в ноги", – рыдает женщина.

По ее словам, российские военные "подъезжают и спрашивают у парней, где здесь молодые девушки – меняют на солярку".