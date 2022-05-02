Начальник генштаба РФ избежал обстрела в Изюме, где погибли 200 оккупантов – NYT

Сотни оккупантов были уничтожены после того, как Герасимов покинул штаб-квартиру войск РФ в Изюме / Фото: Коллаж: Сегодня

Начальник генерального штаба армии РФ генерал Валерий Герасимов в конце прошлой недели посетил захваченные территории Харьковской области, но успел уехать в Россию до того, как ВСУ накрыли огнем штаб-квартиру оккупантов в Изюме. Герасимов спасся, однако в результате удара украинской армии погибли сотни оккупантов, в том числе один генерал.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники среди украинских и американских официальных лиц.

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Как отмечает издание, Герасимов посетил опасные передовые позиции на востоке Украины, где российское наступление затормозило, чтобы попытаться переломить ситуацию.

Украинские власти узнали об этом, но не смогли вовремя поймать Герасимова, говорит источник издания.

Когда ВСУ вечером 30 апреля начали атаку на позицию в школе №12 в Изюме, которую посетил Герасимов, тот уже уехал в Россию. Однако около 200 военных, в том числе, по меньшей мере, один генерал, погибли, рассказал изданию украинский чиновник на условиях анонимности.

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Два анонимных американских чиновника со ссылкой на данные разведки подтвердили, что генерал Герасимов находился на востоке Украины в течение последних нескольких дней, однако не имели информации об атаке на российскую базу.

"Наше рабочее предположение состоит в том, что он был там, потому что есть признание, что они еще не решили все свои проблемы", – сказал один из чиновников.

Западные военные аналитики называют присутствие Герасимова на передовом чрезвычайным событием и объясняют это ростом беспорядка в российских войсках. Армия РФ, даже при резком сокращении целей, продолжает испытывать проблемы тылового обеспечения и координации своих войск, а также сталкивается с упорным сопротивлением со стороны украинцев.

Слухи о гибели Герасимова

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Изюме произошел сильный взрыв в районе штаба оккупантов, где был начальник генштаба РФ Валерий Герасимов. По его словам, есть вероятность того, что Герасимов погиб.

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Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив рассказал, что сейчас нет подтверждения ранения начальника генштаба войск РФ.

Почему Изюм важен для РФ

Наступление на Изюмском направлении для российского руководства является одним из самых приоритетных.

"Битва под Изюмом может стать решающей для России в войне с Украиной, аналогичной битвам за Сталинград и на Курской дуге во время Второй мировой войны", – информирует издание Defense Express.

Военный эксперт Олег Жданов объясняет важность Изюма для россиян тем, что его захват поможет окружить позиции ВСУ на Луганском направлении.