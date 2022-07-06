На войне в Украине погибла бразильская модель, воевавшая против ИГИЛ — СМИ

Талита До Валле пошла добровольно защищать Украину от российских оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Бразильская модель Талита До Валле погибла на войне в Украине. Она принимала участие в гуманитарных миссиях по всему миру и воевала против ИГИЛ в Ираке.

Об этом сообщает BBC.

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В результате ракетного удара в Харькове погибли двое добровольцев из Бразилии. Среди них – 39-летняя модель Талита До Валле. Она погибла во время российского удара по Харькову 30 июня спустя всего три недели после того, как присоединилась к борьбе против войск РФ. По информации бразильских СМИ, До Валле работала в структурах, обеспечивающих украинскую армию.

Талита До Валле/Фото: Newsflash

По информации издания Daily Mail, Талита До Валле участвовала в гуманитарных миссиях по всему миру и воевала против ИГИЛ в Ираке. Перед военной карьерой она изучала право, работала моделью и актрисой, а также участвовала в спасении животных вместе с неправительственными организациями. Женщина также отвечала за обеспечение прикрытия от наступающих российских войск. Брат погибшей рассказал, что она была в Украине всего три недели, и работала не только спасателем, но и стрелком. Другие бойцы говорят, что она была единственным человеком, который остался жив после предыдущего ракетного удара. В издании отмечают, что До Валле прошла снайперскую подготовку, когда присоединилась к Пешмерга – вооруженным силам Курдистана.

Второй погибший на войне гражданин Бразилии – бывший военнослужащий Дуглас Буриго. По данным газеты Folha de Sao Paulo, мужчина погиб одновременно с До Валле, пытаясь ее спасти.

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Как пишет O Globo, Валле и Буриго скрывались при ударе в бункере. Однако внутри начался пожар, и женщина задохнулась от дыма. Буриго пытался ее спасти и тоже погиб.

Всего в Украине, по данным СМИ, погибли три бразильца. Третьим был Андре Хак Бахи, погибший в начале июня. Он участвовал в боевых действиях.

В Украине погиб британский доброволец, еще один пропал без вести

В ходе войны в Украине погиб британский доброволец Скотт Сибли, сражавшийся против российских оккупантов. Еще один британец пропал без вести. Как сообщает SkyNews, 36-летний ветеран британской армии Сибли стал первым гражданином Великобритании, погибшим на этой войне.

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Неизвестно, когда именно он был убит, но предполагается, что это произошло несколько дней назад на юге или востоке Украины.

Sky News не называет имя пропавшего добровольца. Семьи обоих британских граждан проинформированы о ситуации.

"Мы можем подтвердить, что гражданин Великобритании был убит в Украине, и мы поддерживаем его семью", – прокомментировал ситуацию представитель британского МИД.

Относительно второго британца представитель МИД сказал:

"Нам известно о гражданине Великобритании, пропавшем без вести в Украине, и мы поддерживаем его семью. Мы срочно ищем дополнительную информацию".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты ударили ракетами по Хмельницкой области. Также мы писали, что ВСУ отразили штурм оккупантов в Харьковской области.