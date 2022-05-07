На Херсонщине оккупанты заставляют людей работать по законам РФ

Оккупанты уже вводят в Херсоне законы России / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупационные власти в Херсонской области заставляют предпринимателей получать "временные разрешения" на работу под угрозой конфискации у них бизнеса.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

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Что известно

Сообщается, что представители оккупационных администраций в Херсонской области совершают объезд объектов промышленности. В первую очередь – производителей пищевой продукции.

"Их цель – принуждение руководства и персонала к сотрудничеству. Группа лиц (до 10 мужчин) в военной форме ВС РФ с оружием прибывает в офисы коммерческих компаний и в ультимативной форме требует продолжения производства продукции. Для этого необходимо официально оформить свою деятельность по российским законам и получить временное разрешение на работу от военно-гражданских администраций. При этом все проблемные вопросы, в частности поставки сырья и обеспечения сбыта, необходимо решать через местную комендатуру", – говорится в сообщении ГУР Украины.

Владельцев предприятий предупреждают, что в случае прекращения работы или нарушения любых требований оккупантов они заменят руководство и персонал из числа лояльных к ним людей.

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