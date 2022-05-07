На Херсонщине оккупанты заставляют людей работать по законам РФ

Оккупанты уже вводят в Херсоне законы России / Коллаж "Сегодня"
Российские оккупационные власти в Херсонской области заставляют предпринимателей получать "временные разрешения" на работу под угрозой конфискации у них бизнеса.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
Что известно
Сообщается, что представители оккупационных администраций в Херсонской области совершают объезд объектов промышленности. В первую очередь – производителей пищевой продукции.
"Их цель – принуждение руководства и персонала к сотрудничеству. Группа лиц (до 10 мужчин) в военной форме ВС РФ с оружием прибывает в офисы коммерческих компаний и в ультимативной форме требует продолжения производства продукции. Для этого необходимо официально оформить свою деятельность по российским законам и получить временное разрешение на работу от военно-гражданских администраций. При этом все проблемные вопросы, в частности поставки сырья и обеспечения сбыта, необходимо решать через местную комендатуру", – говорится в сообщении ГУР Украины.
Владельцев предприятий предупреждают, что в случае прекращения работы или нарушения любых требований оккупантов они заменят руководство и персонал из числа лояльных к ним людей.
Обстановка на Херсонщине
- 5 мая Вооруженные силы Украины освободили несколько населенных пунктовна границе Николаевской и Херсонской областей.
- Экс-мэр Херсона Владимир Николаенко, которого похитили российские оккупанты, испортил интервью пропагандистам, которые пытались получить нужную картинку на тему главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
- Президент РФ Владимир Путин попытается создать "республику" в Херсонской области к 9 мая.