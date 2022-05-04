На фронте погиб украинский защитник и военкор Александр Махов

Украинский военный погиб на войне / Фото: Коллаж: Сегодня
Под Изюмом в Харьковской области погиб Александр Махов – многолетний военкор канала "Украина" и доброволец, который прошел Дебальцево.
Гибель подтвердила девушка украинского защитника, передает "Сегодня".
Александр был добровольцем во время АТО и военкором. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину его призвали в армию. Сразу же его отправили на Изюм. Александр служил в 95-й бригаде.
30 апреля Махов написал пост в Facebook, где рассказал, как его подразделение отбило штурм армии РФ.
"Так выглядит украинская земля после атак россиян. Там внизу – украинские бойцы. Под Изюмом мое упрямое подразделение ВСУ отбило штурм российской армии. Россияне штурмовали после длительной арт подготовки – танками в количестве, как минимум 10 штук. Бехами с пехотой. Вертолетами. Селяни, прорабы, повара гасят "вторую армию мира". Я хочу, чтобы вы гордились нашей армией. Мы бьемся за нашу страну. За наш дом. Верьте в ВСУ", – написал Махов.
Фото: Facebook-страница Александра Махова
Что известно об украинском защитнике
Александр – участник боевых действий. Кроме того, он стал единственным журналистом на борту самолета, который проводил эвакуацию из Уханя.
В 2021 году журналист, военный корреспондент новостей "Сегодня" и канала "Украина 24", участник боевых действий Александр Махов вошел в список финалистов рейтинга "ТОП-50 блогеров Украины по версии читателей сайта Фокус".
Он – один из тех, кто первым показывал и освещал события войны. Махов одним из первых привился от коронавируса на передовой, а также был единственным представителем украинских медиа на борту самолета, который эвакуировал украинцев из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.
Александр Махов создал большое количество сюжетов, а также описывал происходящее на войне в подкасте "Военкор".
Долгое время Махов работал на канале "Украина" и "Украина 24", а в октябре 2021-го перешел на телеканал "Дом".
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