На Донбассе ликвидирован командир мотострелковой роты армии России

Дубинин приехал в Украину убивать, но далеко не заехал / Коллаж "Сегодня"
Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного командира оккупационных войск России, вторгшихся на территорию нашей страны. На этот раз не вернется домой с так называемой в России "спецоперации" командир роты 57-й бригады ВС РФ Дубинин.
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своих страницах в соцсетях.
Некролог
"Под Северодонецком прилег отдохнуть командир мотострелковой роты 57-й бригады ВС РФ вч 46102 капитан Дубинин Д.В. Из Хабаровского края приехал. И он уже не нарушает ни законы Украины ни правила соцсетей. Он в полном порядке, это хороший российский офицер. Его семья, конечно, расстроится, ведь он не успел отправить домой ни микроволновку, ни стиральную машину, ни планшет. Подготовлен он был явно плохо: ни семечек в карманы не положил, ни пакет для себя не приготовил", – сообщил журналист.
Юрий Бутусов также опубликовал фото российского командира.
Потери России
- Согласно последним данным Генштаба ВС Украины, российское командование уже потеряло в боях в Украине почти 21 тысячу бойцов.
- Только 16 апреля в Санкт-Петербурге похоронили заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова.
- Во время вторжения армии России в Украину погиб командир отряда СОБР (специальный отряд быстрого реагирования) в Кемеровской области, полковник Константин Огий, воевавший ранее в Афганистане и Чечне.
- Кроме того, украинские военные уничтожили подразделение чеченских боевиков вместе с известным кадыровским командиром. Магомед Тушаев командовал 141-м моторизованным полком Росгвардии Чечни, который считался "элитным".