На Донбасі ліквідовано командира мотострілецької роти армії Росії

Дубінін приїхав в Україну вбивати, але далеко не заїхав / Колаж "Сьогодні"
Збройні сили України ліквідували чергового командира окупаційних військ Росії, які вторглися на територію нашої країни. Цього разу не повернеться додому з так званою в Росії "спецоперації" командир роти 57-ї бригади ЗС РФ Дубінін.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїх сторінках у соцмережах.
Некролог
"Під Сєверодонецьком приліг відпочити командир мотострілецької роти 57-ї бригади ЗС РФ вч 46102 капітан Дубінін Д.В. З Хабаровського краю приїхав. І він уже не порушує ні закони України, ні правила соцмереж. Він у повному порядку, це хороший російський офіцер. Сім'я, звичайно, засмутиться, адже він не встиг відправити додому ні мікрохвильову печі, ні пральну машину, ні планшет... Підготовлений він був явно погано: ні насіння в кишені не поклав, ні пакет для себе не приготував", – повідомив журналіст.
Юрій Бутусов також опублікував фото російського командира.
Втрати Росії
- Згідно з останніми даними Генштабу ЗС України, російське командування вже втратило в боях в Україні майже 21 тисячу бійців.
- Тільки 16 квітня у Санкт-Петербурзі поховали заступника командувача 8-ї армії генерал-майора Володимира Фролова.
- Під час вторгнення армії Росії до України загинув командир загону СВР (спеціальний загін швидкого реагування) в Кемеровській області, полковник Костянтин Огій, який раніше воював в Афганістані та Чечні.
- Окрім того, українські військові знищили підрозділ чеченських бойовиків разом із відомим кадировським командиром. Магомед Тушаєв командував 141 моторизованим полком Росгвардії Чечні, який рахувався "елітним".