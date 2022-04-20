На Донбасі ліквідовано командира мотострілецької роти армії Росії

Дубінін приїхав в Україну вбивати, але далеко не заїхав / Колаж "Сьогодні"

Збройні сили України ліквідували чергового командира окупаційних військ Росії, які вторглися на територію нашої країни. Цього разу не повернеться додому з так званою в Росії "спецоперації" командир роти 57-ї бригади ЗС РФ Дубінін.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїх сторінках у соцмережах.

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"Під Сєверодонецьком приліг відпочити командир мотострілецької роти 57-ї бригади ЗС РФ вч 46102 капітан Дубінін Д.В. З Хабаровського краю приїхав. І він уже не порушує ні закони України, ні правила соцмереж. Він у повному порядку, це хороший російський офіцер. Сім'я, звичайно, засмутиться, адже він не встиг відправити додому ні мікрохвильову печі, ні пральну машину, ні планшет... Підготовлений він був явно погано: ні насіння в кишені не поклав, ні пакет для себе не приготував", – повідомив журналіст.

Юрій Бутусов також опублікував фото російського командира.

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Втрати Росії