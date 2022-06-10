Мэр Мелитополя рассказал, куда от города отбросили захватчиков

ВСУ отодвинули линию фронта на 5-7 километров от Запорожья. Коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины отодвинули российских захватчиков от Запорожья. За последние две недели линия фронта стала дальше от города на 5-7 км.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"За последние две недели где-то на 5-7 км линия фронта отодвинута от Запорожья. Поэтому деоккупация и города Мелитополя, и других временно оккупированных территорий будет. Именно такую ​​повестку дня ставят наши защитники себе на ближайшее время", — сказал Федоров.

Предатели в Мелитополе пишут прощальные записки и обвиняют своих хозяев

В Мелитополе предатель – депутат городского совета Тарас Генов написал прощальное письмо, обвинив человека с фамилией или позывным на букву "Ф". Ранее Тарас Генов, любитель СССР грозился, что за его спиной 3-5 тысяч единомышленников, которые готовы зачищать "нациков", как только их нога ступит на землю Мелитополя.

А позже записал другое видео. В нем он уже выступал в роли жертвы оккупационного режима, так как к нему пришли вооруженные люди рф и отобрали ключи от его предприятия – здания с оборудованием. Предатель сначала просил вернуть все по-хорошему. Но ничего ему так и не вернули.

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Напомним, в Мелитополь Запорожской области российские оккупанты доставили устаревшие советские танки Т-62. Их сняли с консервации.