Нечем воевать? Оккупанты пригнали в Мелитополь раритетные танки Т-62

В Мелитополь Запорожской области российские оккупанты доставили устаревшие советские танки Т-62. Их сняли с консервации.
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
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"Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, сегодня прибыл в Мелитополь. Танки оснащены пушками с калибром 115 мм. Интересно, как они горят от Джавелинов и NLAW", — говорится в сообщении.
Танки Т-62 созданы на базе танка Т-55 и производились еще при СССР с 1962 по 1975 год. У Т-62 классическая компоновка, с размещением моторно-трансмиссионного отделения в кормовой, отделения управления – в лобовой, а боевого отделения – в средней части машины. Броневой корпус танка представляет собой коробчатую сварную конструкцию, собираемую из листов катаной броневой стали толщиной 16, 30, 45, 80 и 100 мм.
Экипаж Т-62 состоит из четырех человек: командира, механика-водителя, наводчика и заряжающего.
Оккупанты атакуют Донбасс
Вдоль всей полосы обороны на Донецком и Луганском направлениях российские захватчики пытаются наступать, обстреливают деревни и наносят ракетно-бомбовые удары
Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 12 ранены.
"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил в среду, 25 мая, отразили 10 атак врага, на двух локациях еще продолжаются бои с оккупантом. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике", — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки военнослужащие Объединенных сил уничтожили:
- 4 танка;
- 1 единицу специальной техники;
- 2 артиллерийские системы;
- 1 бронетранспортер;
- 1 вражеский автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".