"Масштабные разрушения": РФ нанесла ракетный удар по аэропорту Днепра

Враг продолжает разрушать инфраструктуру Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупанты нанесли ракетные удары по международному аэропорту в Днепре, спровоцировав масштабные разрушения его инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко на своей странице в Facebook.
Враг нанес два ракетных удара, в результате которых повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта и терминал.
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