Мариуполь еще можно спасти – командир морпехов обратился к западным политикам

Командование нашими морпехами просит вывезти людей под международные гарантии / Коллаж "Сегодня"
Защитники Мариуполя попросили через западных журналистов организовать эвакуацию мирных жителей города при посредничестве третьей страны, поскольку России никакого доверия нет.
Об этом заявил командир 36-й бригады морской пехоты Украины Сергей Волына, обратившись к журналистам американского телеканала CNN.
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По словам Сергея Волыны, Россия продолжает постоянные бомбардировки Мариуполя, поэтому необходима срочная эвакуация украинских военных и мирных жителей, находящихся в окружении в городе почти полтора месяца. При этом украинские защитники несут серьезные потери.
"Мы просим провести процедуру эвакуации солдат и граждан. Нам нужна международная поддержка. Здесь по-прежнему сотни мирных жителей. Мы не доверяем русским, нам нужны другие страны для гарантий. Мариуполь еще можно спасти", – сказал командир.
Ситуация
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова на любой формат обмена своих заблокированных РФ гражданских и военных в Мариуполе на пленных россиян.
- Утром 20 апреля морпехи призвали страны мира провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти военных и гражданских в безопасное место. По их словам, для спасения людей остаются считанные дни или часы.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале сообщил, что в Мариуполе российские оккупанты используют мирных жителей как приманку для обнаружения огневых точек. Для этого люди под угрозой расстрела со стороны оккупантов должны носить белые повязки на руке – как и солдаты армии России.
- В Мариуполе российские оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотично обстреливают жилой сектор с мирными гражданами.