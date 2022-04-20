Мариуполь еще можно спасти – командир морпехов обратился к западным политикам

Командование нашими морпехами просит вывезти людей под международные гарантии / Коллаж "Сегодня"

Защитники Мариуполя попросили через западных журналистов организовать эвакуацию мирных жителей города при посредничестве третьей страны, поскольку России никакого доверия нет.

Об этом заявил командир 36-й бригады морской пехоты Украины Сергей Волына, обратившись к журналистам американского телеканала CNN.

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По словам Сергея Волыны, Россия продолжает постоянные бомбардировки Мариуполя, поэтому необходима срочная эвакуация украинских военных и мирных жителей, находящихся в окружении в городе почти полтора месяца. При этом украинские защитники несут серьезные потери.

"Мы просим провести процедуру эвакуации солдат и граждан. Нам нужна международная поддержка. Здесь по-прежнему сотни мирных жителей. Мы не доверяем русским, нам нужны другие страны для гарантий. Мариуполь еще можно спасти", – сказал командир.

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