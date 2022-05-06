Маломуж: ВСУ уже может мгновенно деблокировать "Азовсталь"

Маломуж считает, что сил и оружия достаточно, чтобы начать освобождать "Азовсталь" / Коллаж "Сегодня"
Армия Украины готова начать контрнаступление сразу на нескольких направлениях включая Крым. Для этого есть силы, необходимые средства и приобретенный опыт в результате вторжения в Украину армии России.
Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж ведущей Виктории Малосветной в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".
Мнение
По мнению "силовика", контрнаступление можно проводить тихо, по нескольким направлениям, но не менее эффективно.
"Сегодня глава Генштаба Залужный сообщил о контрнаступлении. На мой взгляд, это можно делать, не объявляя, по трем-четырем направлениям – Донецкая, Луганская, Запорожская область и Юг", – рассказал Маломуж.
По мнению разведчика, у Украины уже есть на это как силы, так и средства: "У нас уже есть соответствующий опыт и оружие и умение его использовать. У нас есть несколько сотен тысяч подготовленных людей, имеющих вооружение и боевую практику".
Деблокада "Азовстали"
Такая модель позволит провести мгновенную операцию по Мариуполю и на территории завода "Азовсталь".
"Здесь мы должны показать мощные соединения войск специального назначения. Я сам служил в этих войсках и знаю, как это проводить. Да, действительно, все это должно быть тайно, но серьезно подготовлено, с помощью нейтрализующей техники, в том числе, ракетные удары и танковые войска, находящиеся на территории "Азовстали"", – заявил Маломуж.
Ситуация в Мариуполе
- Стало известно, что в частично оккупированном Мариуполе российские военные массово раздают людям запрещенные во многих странах георгиевские ленты.
- В Пентагоне считают, что основные силы российских войск, брошенные на Мариуполь, отведены к северу от города. Именно по этим районам сейчас наносятся авиационные и артиллерийские удары.
- Поступила информация, что российские оккупанты готовятся провести в Мариуполе 9 мая так называемый "парад пленных".