"Людей жгли заживо". В Харьковской области россияне повторили зверства в Буче

Россияне в Харьковской области издевались над гражданскими. / Фото: Коллаж: Сегодня

На освобожденных от оккупации территориях Харьковской области зафиксировали такие же зверства россиян по отношению к мирному населению, как в Буче. Воевать против мирных украинцев пришли мародеры, насильники, убийцы женщин и детей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью изданию "Новое время".

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Как выяснилось, в селе Гусаровка, Изюмского района, россияне пытали местных жителей.

"После длительного издевательства – троих человек сожгли живьем. Среди погибших есть дети", – сообщил Синегубов.

Он добавил, что кроме этого нашли тело фельдшера больницы, руки мужчины были связаны за спиной, его также пытали военные РФ.

"Просто посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где была семья с ребенком. Часть жителей – пропала без вести, количество еще устанавливается. Это ужасные бесчеловечные зверства, за которые, поверьте, оккупанты понесут наказание!", – убежден Синегубов.

Что происходит в Харьковской области

Российские оккупанты нанесли около 50 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО в Харьковской области. В городе пострадала инфраструктура Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ.

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По его словам, за прошедшие сутки россияне интенсивно обстреливали Дергачи – были повреждены здания больницы, амбулатории, а также жилые дома. Пострадавших нет.

Сложным остается Изюмское направление. Россияне пытаются обойти Изюм, позиции нашей армии, и концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области, чем усилить там военное присутствие. Но благодаря нашим Вооруженным силам Украины на этих территориях враг действительно ежедневно терпит большие потери техники и живой силы.

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