Лукашенко таки собирается воевать? В приграничной области Беларуси ввели новый запрет

Александр Лукашенко может пустить свою армию на войну в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Беларуси продлили сроки проведения мобилизационного обучения. Также в Гомельской области продолжают вручать повестки. А врачам запретили выезжать за пределы страны.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Как стало известно, на Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, в Вооруженных силах республики Беларусь продлены сроки проведения мобилизационного обучения до 9 июля текущего года (предыдущие сроки 22 июня – 1 июля 2022).

В рамках проведения указанных мероприятий через военные комиссариаты Гомельской области продолжается вручение повесток.

Кроме того, врачам доложено о запрете выезда за пределы страны.

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Заявления Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко перешел на новый уровень угроз всем вокруг. Теперь он решил насыпать угроз странам постсоветского пространства.

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством (Россия + Беларусь – Ред.). Если, конечно, они хотят сохранить свой суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам, пока еще сомневающиеся должны понимать, без скорейшего укрепления межгосударственных связей и объединения нас завтра может не быть", – честно предупредил Лукашенко.

Ранее мы рассказывали, что советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что режим Лукашенко крутит с путинским грандиозную операцию по дезинформации – "угроза вторжения белоруской стороны".

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Кроме того, международный преступник и по совместительству президент России Владимир Путин заявил об ускоренном объединении с Беларусью, как и всегда, обвинив во всем Запад.