Один из самых попсовых мемов этой войны – Арестович о нападении Беларуси

Советник главы ОП Алексей Арестович не верит в нападение Беларуси на Украину в ближайшее время

Арестович пообещал намекнуть, если угроза вторжения из Беларуси станет реальной. Коллаж "Сегодня"

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что режим Лукашенко крутит с путинским грандиозную операцию по дезинформации – "угроза вторжения беларуской стороны".

Об этом он сообщил в интервью Фейгин LIVE.

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"Режим Лукашенко крутит с путинским режимом грандиозную операцию по дезинформации, которая называется "угроза вторжения с белорусской стороны". Реальной угрозы нет. Для того чтобы её создать, белорусская армия не менее месяца-полутора должна мобилизовываться. Она не способна сделать это без российских войск. Российских войск в Беларуси нет, есть только обслуживающий персонал комплексов Искандер, их охрана и обслуживающий персонал станций радио-технической разведки и аэродромов с авиацией, — сказал Арестович.

Советник главы ОП считает, что все истории про угрозу вторжения Беларуси сейчас являются "одним из самых попсовых мемов этой войны".

Он добавил, что если оценка рисков вторжения со стороны Беларуси будет повышена, то он даст знак аудитории.

Заявления Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко перешел на новый уровень угроз всем вокруг. Теперь он решил насыпать угроз странам постсоветского пространства.

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"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством (Россия + Беларусь – Ред.). Если, конечно, они хотят сохранить свой суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам, пока еще сомневающиеся должны понимать, без скорейшего укрепления межгосударственных связей и объединения нас завтра может не быть", – честно предупредил Лукашенко.

Ранее мы писали о том, что Польша закончила строительство 5-метрового забора на границе с Беларусью после почти полугода работ.