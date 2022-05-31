Линия фронта разделила город пополам. Мэр сообщил о ситуации в Северодонецке

Мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщил о ситуации в городе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Северодонецке продолжаются уличные бои. Оккупанты заняли позиции на половине города. Однако ВСУ все еще обороняются и отбивают атаки врага. По меньшей мере 10 гражданских за минувшие сутки ранены, однако это количество неточно, ведь связь с городом отсутствует.

Об этом сообщил глава Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк в эфире национального телемарафона .

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Мэр подчеркнул, что город до сих пор украинский и защитники еще могут выбить оттуда оккупантов.

"К сожалению, линия фронта разделила город пополам, но вместе с тем город еще обороняется, город еще украинский. ВСУ держат линию обороны и надеемся в ближайшее время выбьют оттуда орков", – сказал Стрюк.

По его словам, россияне заняли позиции на половине Северодонецка. В то же время Стрюк отметил, что нельзя говорить об оккупации половины города.

Внимание! Карта ниже deepstatemap.live – только для наглядности, ее нельзя использовать для прокладывания "безопасных" маршрутов:

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Карта ситуации в Северодонецке. Скриншот: deepstatemap.live

Гуманитарная ситуация в городе

Мэр сообщил, что эвакуация людей из Северодонецка остановлена. Связь в городе отсутствует.

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"Мне известно, что за минувшие сутки было до 10 раненых среди гражданских. Но эта цифра довольно нечеткая", – сказал Стрюк.

Он также добавил, что продовольствия в городе хватит на несколько дней.

По словам мэра, сейчас в Северодонецке из 100 тысяч человек осталось около 12-13 тысяч. По оценкам Стрюка, погибли почти полторы тысячи жителей города в результате российских обстрелов.

Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона заявил, что оккупанты планируют провести зачистку вокруг Северодонецка. Они будут запускать ориентировочно батальон солдат в окрестные деревни, а технику уже подтягивают.

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