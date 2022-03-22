Лидеры пяти стран обсудили помощь Украине в войне против РФ

Лидеры страны обсудили войну РФ против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидеры США, Франции, Германии, Италии и Британии обсудили войну в Украине. Главы этих стран обеспокоены тем, что российские оккупанты нападают на мирных жителей. Они обсудили поддержку для Украины.

Об этом сообщили в Белом доме.

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Президент США Джо Байден разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

"Они отметили свою постоянную поддержку Украины, в том числе путем предоставления помощи по безопасности отважным украинцам, которые защищают свою страну от российской агрессии, и гуманитарной помощи миллионам украинцев, которые сбежали от насилия", – заявили в пресс-службе Белого дома.

Также лидеры рассмотрели дипломатические усилия в поддержку Украины по прекращению огня.

Новые санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что против России будут введены новые санкции. Ограничения должны включать в себя те вещи, которые важны для украинской стороны.

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"Нужны новые санкции. И они будут уже скоро. На следующей неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть именно те вещи, которые, по мнению Украины, важны", - отметил Кулеба.

Он добавил, что разослал своим коллегам, от которых зависит конкретный перечень санкций, список ограничений, необходимый Украине.