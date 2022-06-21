Артерию нужно перекрыть: Жданов оценил перспективы уничтожения Крымского моста

Военный эксперт Олег Жданов оценил перспективы наступления ВСУ на Крымском направлении. Фото: коллаж "Сегодня"

На этой неделе активизировались разговоры о возможной атаке на Крымском направлении. Разговоры были самые разные, начиная от министра обороны Алексея Резникова, который говорил о том, что западное оружие поможет нам в освобождении полуострова. И были заявления генерала Дмитрий Марченко, который говорил о том, что Крымский мост станет целью номер один для ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов оценил перспективы удара по Крымскому мосту и освобождения полуострова в интервью Владимиру Полуеву на You-tube-канале "Украина 24".

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"Нет, в ближайшее время это невозможно. В принципе, мы сейчас и не говорим о контрнаступлении в направлении Херсона, мы говорим о контрнаступательных действиях по расширению подготовки плацдарма для будущего наступления. Что касается Крымского моста, то я тоже сторонник той версии, что он должен быть поврежден. Надо прекратить деятельность этого моста в качестве моста. То есть разрушить, либо чуть повредить дорожное полотно, сделать невозможным проход техники и разрушить железнодорожное полотно. Почему? Потому что на сегодняшний день Крымский мост – это артерия, через которую питается вся южная группировка войск. В Крыму там практически ничего не задерживается, все идет сразу же на фронт и оно питает Запорожское направление, оно питает Херсонское направление, оно питает Криворожское направление. И если мы не перекроем эту артерию, то нам будет очень тяжело", – сказал эксперт.

Жданов надеется, что с получением реактивных систем залпового огня мы сможем повредить мост, а техническая документация поможет определить более слабые места, куда можно ударить ракетой, чтобы было достаточно разрушительной силы этой ракеты вывести мост из строя.

Ранее мы сообщали, что Жданов объяснил, что Крымский мост должен быть разрушен не только из-за мести россиянам.

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Также напомним, разведка Украины раздобыла полную техдокументацию Крымского моста.